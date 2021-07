Un site très utile pour envoyer des cadeaux à ses proches: LesFleurs pour l'envoi de bouquets partout en Suisse et dans 148 autres pays, rapide et efficace!Il y a pas mal de produits à disposition, il faut choisir un bouquet dans la liste ou effectuer une recherche. Ensuite, cliquer sur le produit et choisir une date de livraison. Après ça, on peut ajouter un accessoire, et écrire une carte de voeux personnalisés. Finalement, on écrit le nom du destinataire, effectue le paiement et on envoie! Et la commande sera envoyée.